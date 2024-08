Liguria: aree di crisi industriale, 87 imprese investono 48 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ago - Ottantasette imprese sono pronte a investire, grazie alle agevolazioni regionali del Pr Fesr 2021-2027, 48,2 milioni di euro per lo sviluppo produttivo e occupazionale dei 59 comuni liguri riconosciuti all'interno delle 'Aree di crisi industriale complessa e non complessa', con la previsione di 501 nuovi posti di lavoro. In particolare sono 35 le domande di finanziamento presentate nell'Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese (21 comuni coinvolti), a fronte di un contributo regionale richiesto di oltre 22 milioni di euro; 52 quelle presentate dalle imprese delle Aree di Crisi Industriale Non Complessa (22 comuni nel genovesato, 11 nell'imperiese e 5 nello spezzino), per un totale di piu' di 25,7 milioni richiesti. Questo l'esito dei due bandi da 30 milioni di euro, rispettivamente 15 milioni ciascuno, alla chiusura dei termini di presentazione sul portale 'Bandi On Line' di Filse. In caso di ammissibilita', le micro, piccole e medie che hanno richiesto l'agevolazione potranno accedere ad un finanziamento a tasso agevolato (1,5% annuo) a copertura del 75% dell'investimento presentato e ad una parte a fondo perduto che puo' raggiungere il 25% dei costi ammissibili del progetto (per investimenti superiori ai 200 mila euro).

