Liguria: apertura bandi entroterra anticipata al 15/9 per imprese nei piccoli Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Regione Liguria anticipa al 15 settembre i bandi entroterra, che prevedono la concessione di contributi a fondo perduto per spese di locazione, utenze e tributi locali. In particolare, nel caso di imprese che aprono in Comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti e' previsto un importo massimo di 300 euro al mese per cinque anni. Contributo una tantum fino a 3.600 euro, invece, per le attivita' che si trovano in comuni di massimo 5.000 abitanti. Gli strumenti, previsti dalla legge regionale 6 del 2025, dispongono di 9 milioni e 450 mila euro: 4,85 milioni destinati alle nuove aperture e 4,6 milioni a sostegno delle attivita' esistenti.

Nel primo caso le domande saranno presentabili alla Camera di Commercio di Genova fino al 31 dicembre, mentre nel secondo il bando sara' attivo sul sistema 'Bandi On Line' di Filse fino al 31 ottobre. Il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana: "Favorire nuove aperture significa contrastare il fenomeno dei locali sfitti e restituire vitalita' ai piccoli comuni. Parallelamente, il contributo destinato alle imprese gia' attive offre un sostegno immediato di liquidita', utile a coprire spese essenziali di gestione. Entrambi i percorsi sono stati progettati con procedure semplificate e digitalizzate, in modo da ridurre al minimo gli adempimenti burocratici e garantire tempi rapidi di istruttoria e di erogazione. La domanda potra' essere presentata tramite autocertificazione, cosi' da rendere il processo ancora piu' snello e facilmente accessibile per tutti i beneficiari", conclude Piana.

