Liguria: al via bando da 30 mln euro per investimenti produttivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Le imprese liguri possono accedere al bando da 30 milioni per gli investimenti produttivi, di cui 3 milioni per le strutture alberghiere. Le domande sono compilabili in modalita' offline dal 20 marzo scorso sul sito di Filse, e presentabili accedendo al Sistema "Bandi On Line" dello stesso sito dal 15 al 24 aprile per ottenere gli investimenti diretti a sostenere la produzione, lo sviluppo tecnologico, la competitivita' e l'occupazione delle micro, piccole e medie imprese. 'Un'agevolazione in parte a finanziamento agevolato e in parte a fondo perduto, fino al 100% degli importi spesi dalle imprese per investimenti produttivi e occupazionali - spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana - e abbiamo accolto positivamente le richieste del territorio di posticipare di qualche settimana l'apertura della misura, mantenendo, a partire da oggi, la modalita' offline che consentira' agli interessati di iniziare a prendere visione e a compilare i campi richiesti dal bando. Le domande saranno poi presentabili dal 15 al 24 aprile'. 'Con questo bando da 3 milioni di euro diamo la possibilita' ai nostri alberghi di piccola e media dimensione di migliorarsi con interventi importanti - commenta l'assessore al turismo Luca Lombardi - Auspico che parte dei lavori che verranno eseguiti siano rivolti anche con un occhio alle persone portatrici di disabilita': la qualita' del turismo in Liguria aumenta grazie anche a questi interventi'.

