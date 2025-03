Liguria: al via bando da 30 mln euro per investimenti produttivi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Il fondo regionale ligure di 30 milioni di euro, in dettaglio, a valere sulle risorse del Pr Fesr 2021-2027 (azione 1.3.2), e' strutturato su tre linee di attivita', per investimenti: nei territori non ricadenti in aree di crisi industriale complessa e non complessa (linea A), nei territori ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa (linea B), effettuati da strutture ricettive alberghiere di piccola e media dimensione (linea C). Lo strumento, per le prime due linee (A-B), opera attraverso l'erogazione di prestiti rimborsabili agevolati (tasso 1,5% annuo, durata massima 8 anni) a copertura massima del 75% dell'investimento (importo massimo del prestito: un milione di euro), combinati con contributi a fondo perduto che possono raggiungere il 25% delle spese ammissibili (contributo a fondo perduto massimo concedibile: 500 mila euro a domanda). I programmi d'investimento per essere ritenuti ammissibili devono superare i 200 mila euro e possono riguardare interventi per: acquisto macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuove di fabbrica, acquisto programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, mezzi mobili (solo se a servizio esclusivo della struttura produttiva, nel limite massimo del 30% della spesa per acquisto macchinari e beni immateriali), acquisto fabbricati, opere edili e impiantistiche, acquisto suolo aziendale (nel limite del 10% della spesa per acquisto fabbricati), prestazioni consulenziali (massimo 10% dell'investimento). Nel caso della linea A, sono consentiti programmi d'investimento avviati a partire dal 1 settembre 2024. Per quanto riguarda la linea C del bando, a cui e' riservato il 10% del fondo (3 milioni di euro), possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese che esercitano, con regolare autorizzazione, attivita' ricettivo-alberghiera. Sono ammissibili programmi d'investimento, non inferiori ai 50 mila euro, diretti: alla realizzazione di nuove strutture ricettive, alla riqualificazione e all'ampliamento di strutture ricettive esistenti, all'offerta di nuovi servizi alla clientela.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% degli investimenti effettuati e fino all'importo massimo di 200 mila euro.

