Liguria: agrobiodiversita', 1 mln euro per quinquennio 2025-2029

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per il quinquennio 2025-2029, la Giunta regionale ha approvato l'apertura del Bando 2025 del Psp-Csr 2023-2027 (Piano strategico della Politica agricola comune - Complemento di sviluppo rurale), dedicato agli allevatori custodi dell'agrobiodiversita'. Nel dettaglio gli allevatori che parteciperanno al bando potranno beneficiare di: 358 euro/Uba (Unita' di Bestiame Adulto) per i bovini, 300 euro/Uba per gli equini, 200 euro/Uba per gli ovini. Per ottenere il contributo, i beneficiari si impegnano ad allevare razze locali a rischio di estinzione genetica e a mantenere il numero di Uba premiate per un anno, con la possibilita' di prolungare l'impegno fino a 5 anni consecutivi. Le domande potranno essere presentate entro il 15 maggio 2025 tramite il portale Sian (portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Il vicepresidente con delega all'Agricoltura, Alessandro Piana: 'Vogliamo incentivare la conservazione delle razze autoctone, garantendo agli allevatori un supporto economico per il loro lavoro a favore della biodiversita' e dell'ambiente. Con questa dotazione finanziaria puntiamo a preservare il patrimonio genetico locale, supportando gli allevatori nel loro ruolo di custodi del territorio'.

