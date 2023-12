Liguria: 7,7 milioni i rimborsi per extra costi energetici imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - Inizialmente, i fondi sono stati erogati con una prima finestra che e' rimasta aperta fino al 15 dicembre 2023, e' stata data priorita' alle aziende piu' energivore che avevano un'alta potenza energetica installata. Successivamente e' stata estesa a partire dal 16 dicembre 2023 la possibilita' a 14 nuovi codici Ateco e abbassato il vincolo delle soglie energetiche installate a un terzo rispetto alla precedente potenza richiesta."Ringrazio gli uffici di Filse per il grandissimo lavoro compiuto in questo periodo natalizio, in cui e' rimasta aperta la possibilita' per le imprese - sottolinea l'assessore Alessio Piana. "E' stato in effetti un grande sforzo organizzativo - commenta il presidente di Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) Lorenzo Cuocolo - per rispondere alle necessita' di Regione Liguria per raggiungere l'obiettivo di spesa ed utilizzare tutte le risorse disponibili. E' la giusta risposta che deve dare un Organismo Intermedio - ha concluso Cuocolo - che ha nei suoi compiti quello di supportare l'azione regionale nei confronti del territorio e dello sviluppo economico'.

