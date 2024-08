Liguria: 7,3mln per alternanza scuola lavoro e apprendistato 2024/25

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - La regione Liguria ha approvato la programmazione del sistema duale per l'anno formativo 2024/2025 per uno stanziamento complessivo e' di 7,3mln. I percorsi comprendono regime di apprendistato, alternanza scuola lavoro, antidispersione e moduli per giovani neet dai 16 ai 25 anni. Inoltre, nell'ambito del sistema duale pnrr sono finanziari percorsi duali extra diritto-dovere per l'acquisizione di una qualificazione di IeFP o IFTS o a singole unita' di competenza per giovani adulti. 'Con queste nuove risorse, ampliate grazie ai finanziamenti Pnrr, abbiamo l'obiettivo di coinvolgere circa 800 giovani studenti nel nostro sistema duale. Tra i percorsi proposti abbiamo fortemente voluto inserirne uno dedicato ai Neet, giovani che non studiano e non lavorano. Lo scopo e' quello di ridurre ancora il numero di ragazzi nella nostra regione che, recentemente, e' risultata essere quella con i migliori risultati a livello italiano dal 2020 a oggi', ha sottolineato l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola.

