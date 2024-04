Liguria: 49 richieste per 13,1 mln a bando su efficientamento energetico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - Sono pervenute a Filse, soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure, alla scadenza della misura 49 domande per un importo richiesto pari a 13,1 milioni di euro. Si ricorda che l'agevolazione regionale per le micro, piccole e medie imprese e' concessa, a copertura dell'88% all'investimento effettuato, in parte a fondo perduto (43%) e in parte a prestito (45%) e che i progetti, per essere ammissibili al co-finanziamento regionale, devono prevedere un risparmio almeno del 30% delle attuali emissioni di gas climalteranti dello stabilimento o del complesso degli stabilimenti dell'impresa. Per le grandi imprese l'agevolazione e' limitata al prestito a tasso particolarmente vantaggioso a copertura massima dell'80% dell'investimento. L'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana alla chiusura del bando regionale da 10 milioni di euro, rientrante nell'azione 2.1.2 del Pr Fesr 2021-2027, in favore delle Mpmpi intenzionate a investire in efficientamento energetico spiega "Da tempo sosteniamo le imprese che investono in una reale evoluzione energetica, sostenibile ambientalmente, economicamente e socialmente. E l'impegno regionale - continua l'assessore - e' quello di accogliere quante piu' domande possibili, rifinanziando se necessario lo strumento per soddisfare tutte le richieste con esito positivo".

Ann

(RADIOCOR) 06-04-24 16:04:57 (0366)ENE 5 NNNN