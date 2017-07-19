Liguria: 41,7 mln al trasporto pubblico, di cui 40 mln per risanamento di Amt
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - La Regione Liguria ha stanziato 41,7 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, rendendo operative le misure previste dalla legge regionale 4/2026. La quota principale, 40 milioni, andra' al Comune di Genova per finanziare gli investimenti previsti dal piano industriale di risanamento di Amt, ma l'erogazione sara' "condizionata all'omologazione, da parte del tribunale di Genova, degli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati dalla stessa azienda con i propri creditori", specifica una nota regionale.
Altri 1,275 milioni saranno destinati alla citta' metropolitana di Genova per il pensionamento anticipato nel 2026 di 63 dipendenti Amt, mentre 425mila euro andranno alla Provincia di Imperia per l'uscita anticipata, nel 2027, di 25 lavoratori di Riviera Trasporti. Per gli esodi anticipati, la Regione ha messo complessivamente a disposizione 3,3 milioni di euro per il biennio 2026-2027.
imt-com.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 16-08-26 16:45:00 (0311)INF 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Risanamento
|0,0362
|-1,09
|17.35.27
|0,0345
|0,0386
|0,0372