Liguria: 41,7 mln al trasporto pubblico, di cui 40 mln per il risanamento di Amt -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - L'intervento si aggiunge ai 159 milioni di euro destinati dalla regione attraverso il riparto 2025 del Fondo nazionale trasporti, con un aumento di 16,8 milioni rispetto all'anno precedente.

La Regione ha inoltre reso permanente la possibilita' di anticipare il 100% delle risorse destinate agli investimenti delle aziende del trasporto pubblico locale.

'41,7 milioni di euro rappresentano una risposta concreta e costituiscono, tramite la suddetta legge adottata a maggio, un modello per il futuro', hanno dichiarato nella nota il presidente della Regione Marco Bucci e l'assessore ai Trasporti Marco Scajola. Sul fronte degli esodi, hanno aggiunto, 'partiamo con Amt e Riviera Trasporti dando questa possibilita' a 88 lavoratori, via via sosterremo tutte le altre aziende a seguito della presentazione dei vari piani'.

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(RADIOCOR) 16-08-26 16:45:54 (0312) 5 NNNN