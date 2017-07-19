Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Liguria: 41,7 mln al trasporto pubblico, di cui 40 mln per il risanamento di Amt -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - L'intervento si aggiunge ai 159 milioni di euro destinati dalla regione attraverso il riparto 2025 del Fondo nazionale trasporti, con un aumento di 16,8 milioni rispetto all'anno precedente.

            La Regione ha inoltre reso permanente la possibilita' di anticipare il 100% delle risorse destinate agli investimenti delle aziende del trasporto pubblico locale.

            '41,7 milioni di euro rappresentano una risposta concreta e costituiscono, tramite la suddetta legge adottata a maggio, un modello per il futuro', hanno dichiarato nella nota il presidente della Regione Marco Bucci e l'assessore ai Trasporti Marco Scajola. Sul fronte degli esodi, hanno aggiunto, 'partiamo con Amt e Riviera Trasporti dando questa possibilita' a 88 lavoratori, via via sosterremo tutte le altre aziende a seguito della presentazione dei vari piani'.

            imt-com

            (RADIOCOR) 16-08-26 16:45:54 (0312) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Risanamento 0,0362 -1,09 17.35.27 0,0345 0,0386 0,0372


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.