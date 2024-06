Liguria: 2mln per film commission, in regione il set di 11 tra film e serie tv

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Altre 11 produzioni audiovisive tra nazionali e internazionali si gireranno in Liguria con le agevolazioni regionali dopo il rifinanziamento da 533mila euro del bando audiovisivo 2023.

La dotazione di 1,5mln iniziale, supera cosi' i 2mln di disponibilita', con le risorse del PR FESR 2021-2027. I fondi vanno a lungometraggi e serie tv di imprese italiane, europee o extraeuropee, con almeno il 30% dei giorni di riprese sul territorio regionale o almeno il 20% della spesa preventivata in Liguria. 'Ancora una volta la Liguria si dimostra attrattiva per le produzioni audiovisive che, sempre di piu', rappresentano un volano per il nostro territorio attraverso la presenza di progetti importanti per la valorizzazione della industria creativa. Un plauso alla Regione Liguria per aver compreso l'importanza in termini di sviluppo economico del nostro comparto', ha commentaro la presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla.

