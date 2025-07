Liguria: 200 mln euro per infrastrutture, servizi, nuove imprese aree rurali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - 'Il futuro delle aree rurali della Liguria passa da uno sviluppo sostenibile, dalle infrastrutture, dai servizi e dalle nuove imprese. Con il Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 abbiamo una leva concreta da oltre 205 milioni di euro per contrastare lo spopolamento, favorire l'insediamento di giovani, rilanciare le comunita' interne e rafforzare la competitivita' del nostro sistema agricolo e forestale'. Cosi' il vicepresidente della Regione Liguria con delega agli Enti locali, Alessandro Piana, in occasione della nona edizione del Think Tank Liguria 2030 The European House - Ambrosetti (Teha Group), tenutasi nei giorni scorsi a Rapallo. Il Complemento per lo Sviluppo Rurale (Csr) e' diretto non solo al settore primario, ma a tutto il tessuto economico e sociale delle aree interne. 'In Liguria - sottolinea Piana - sono stati attivati 45 interventi mirati, con una programmazione lungimirante e coerente con le esigenze del territorio'.

