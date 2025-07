Liguria: 200 mln euro per infrastrutture, servizi, nuove imprese aree rurali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - Tra questi spiccano in dettaglio gli interventi infrastrutturali (Srd07, Srd08, Srd09 e Srd11), che consentono di finanziare opere strategiche come reti viarie, infrastrutture idriche, sistemi digitali, impianti per energia da fonti rinnovabili, infrastrutture silvo-pastorali e irrigue e mezzi di trasporto scolastici piu' moderni e sicuri. Oltre 33 milioni di euro saranno destinati a queste misure, che prevedono anche un premio per i progetti condivisi da piu' enti pubblici con il coinvolgimento di soggetti privati, in un'ottica di governance partecipata e sviluppo locale. A questi si affiancano gli interventi per le start-up agricole e non agricole (Sre01, Sre02, Sre03, Sre04), con piu' di 13 milioni di euro destinati a favorire l'insediamento di giovani agricoltori e nuove imprese forestali o extra-agricole nelle zone rurali. 'Diamo sostegno concreto - spiega il vicepresidente Piana - a chi sceglie di vivere e lavorare nei nostri territori, anche su terreni abbandonati, attraverso un pacchetto integrato che prevede incentivi per l'avvio, l'ammodernamento e la diversificazione delle attivita'. Con il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit) ci siamo gia' occupati, di interventi di messa in sicurezza e restyling dei centri urbani. Ora intendiamo avviare un'interlocuzione con il Governo per proseguire su questa linea, rafforzando gli investimenti nei territori montani, anche attraverso infrastrutture strategiche come gli impianti di risalita, ad esempio a.

Monesi e Santo Stefano d'Aveto'.

