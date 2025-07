Liguria: 2 mln euro per contrastare la dispersione scolastica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - Regione Liguria lancia 'Play to Stay', una nuova misura finanziata con 2 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 per contrastare la dispersione scolastica attraverso lo sport, la promozione di stili di vita sani e il rafforzamento del benessere psico-fisico degli studenti.

L'intervento, promosso nell'ambito di 'Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport', prevede la possibilita' per gli organismi formativi che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), per le scuole secondarie di secondo grado e per le societa' sportive dilettantistiche di presentare progetti congiunti per promuovere la pratica sportiva gratuita anche outdoor tra i giovani (domande sul sito di Regione Liguria entro il 10 ottobre 2025). 'Con questa misura innovativa - spiega l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro - vogliamo offrire agli studenti un'alternativa concreta all'abbandono scolastico. Lo sport diventa uno strumento educativo fondamentale per promuovere il rispetto delle regole, la socializzazione e l'inclusione, contribuendo a creare un ambiente scolastico piu' sano e motivante. L'obiettivo e' anche quello di prevenire il fenomeno dei Neet, offrendo ai ragazzi occasioni di crescita fuori dall'aula e stimoli nuovi per proseguire nel proprio percorso educativo'. 'Il Fondo Sociale Europeo - dichiara l'assessore alla programmazione Fse Marco Scajola - non e' solo uno strumento per il lavoro e la formazione, ma rappresenta anche una risorsa fondamentale per sostenere iniziative che uniscono sport, scuola e inclusione sociale, contribuendo concretamente alla crescita dei nostri giovani e al rafforzamento del tessuto educativo regionale. Il progetto potra' coinvolgere fino a 80 istituti scolastici e 60 societa' sportive dilettantistiche in tutta la Liguria, per un impatto significativo e diffuso su tutto il territorio'. Ogni progetto potra' ricevere un finanziamento compreso tra i 25mila e i 100mila euro.

