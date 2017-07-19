Liguria: 19,5mln per l'edilizia residenziale pubblica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Oltre 19,5mln di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale ligure. E' l'azione messa in campo da Regione, nell'ambito della riprogrammazione del Pr Fesr Liguria 2021-2027, per promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili. L'iniziativa, suddivisa in due misure, sara' dedicata alla riqualificazione energetica e alla ristrutturazione di immobili residenziali in capo alle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (Arte), ai Comuni, alla citta' Metropolitana di Genova, alle Province e ad altri Enti pubblici.

La prima, in apertura dal 29 settembre al 6 ottobre sul portale Bandi Online di Filse, disporra' di 9 milioni di euro e consentira' di accedere a contributi a fondo perduto massimi di 800mila euro a domanda per interventi di efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp) e di edilizia residenziale sociale (Ers), compresi gli alloggi per studenti, esistenti e in uso, a patto che garantiscano almeno un salto di classe energetica. La seconda, invece, aprira' in autunno e sara' destinata agli interventi strutturali o di riconversione di immobili per essere adibiti ad alloggi di edilizia pubblica sociale o per studenti.

com-ami

(RADIOCOR) 25-07-26 13:32:56 (0253) 5 NNNN