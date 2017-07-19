Liguria: 167 incendi in sette mesi, 611 ettari di bosco coinvolti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - Sono stati 167 gli incendi boschivi registrati in Liguria nei primi sette mesi del 2026, "luglio compreso". Lo riassume in una nota la regione, evidenziando come siano gia' piu' dei 112 rilevati nell'intero 2025. Ancora piu' marcato l'aumento della superficie boscata interessata, salita a 611 ettari contro i 78 dell'intero anno scorso. La provincia con il maggior numero di roghi e' Genova, con 46 incendi, seguita da Savona con 45, Imperia con 42 e La Spezia con 34. Nel solo mese di luglio gli elicotteri regionali hanno effettuato 101 ore di volo per le operazioni di spegnimento e gestione delle emergenze.

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(RADIOCOR) 16-08-26 18:46:40 (0335) 5 NNNN