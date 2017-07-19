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            Liguria: 167 incendi in sette mesi, 611 ettari di bosco coinvolti -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - La regione destina ogni anno circa 880mila euro alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, a cui si aggiunge circa 1 milione per il servizio degli elicotteri.

            Dallo scorso 4 luglio, inoltre, resta attivo lo stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

            'I numeri ci restituiscono un quadro impegnativo', ha dichiarato nella nota l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone, sottolineando la necessita' di continuare a investire 'nella prevenzione, nella capacita' di intervento e nella formazione'. Dal 22 luglio al 5 agosto, inoltre, 40 volontari liguri sono stati impegnati in Calabria nell'ambito del gemellaggio tra le due regioni.

            imt-com

            (RADIOCOR) 16-08-26 18:47:16 (0336) 5 NNNN

              


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