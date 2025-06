Liguria: 13,5 mln da fondi Ue per programmazione estiva istruzione e formazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Un investimento di 13,5 milioni di euro per la formazione, i centri estivi a sostegno delle famiglie e un nuovo progetto sportivo contro la dispersione scolastica. Ma anche per l'apprendistato e i corsi rivolti all'inserimento lavorativo dei giovani con disabilita'. Regione Liguria ha approvato nei giorni scorsi la nuova programmazione degli interventi di formazione professionale e fruizione dei servizi di istruzione per il periodo da giugno a settembre 2025, finanziati dal Fondo Sociale Ue Plus (Fse+) 2021-27.

La principale novita' e' un progetto contro la dispersione scolastica grazie allo sport, in sinergia con le azioni di 'Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport'. 'Con questa nuova misura - spiega l'assessore alla Formazione e allo Sport Simona Ferro - intendiamo supportare gli enti di formazione e le scuole superiori nell'offrire ai propri studenti la possibilita' di praticare sport gratuitamente in orario extrascolastico, in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche'. 'Grazie al Fondo Sociale Europeo, dal 2021 ad oggi abbiamo investito 266 milioni di euro, pari al 61% delle risorse assegnate, e raggiunto quasi 50mila destinatari - conclude l'assessore alla Programmazione Fse Marco Scajola. - Ora, dopo la prima programmazione da 30 milioni di euro, ne approviamo una seconda per il periodo estivo. Per oltre 500 allievi sono previste assunzioni grazie ai corsi fino ad oggi finanziati dal bando 'Formare per Occupare', abbiamo finanziato corsi per 14.000 nuovi apprendisti e con questa nuova programmazione ne formeremo altri 3.500 e abbiamo offerto occasione di inserimento nel mondo del lavoro a piu' di 2mila giovani con disabilita''.

Ann

(RADIOCOR) 15-06-25 15:14:42 (0324) 5 NNNN