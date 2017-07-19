Liguria: 10mln per start up e imprese, bando online su Ligurcapital

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - E' online il nuovo fondo regionale per 10mln di euro a sostegno delle start up e delle micro, piccole e medie imprese che intendono investire sulla crescita, sviluppare nuovi progetti e creare occupazione nel territorio ligure. Il bando rientra nella programmazione Fesr 2021-2027 gestito da Ligurcapital e interviene attraverso strumenti di equity e semi-equity per accompagnare, con importi compresi tra i 100 mila e i 500 mila euro, i progetti imprenditoriali. A ciascun intervento del fondo deve corrispondere l'investimento di almeno un coinvestitore privato, terzo e indipendente, con una quota minima del 40%, e non superiore al 60%. "Uno strumento molto atteso, che rimarra' attivo fino a esaurimento fondi, con cui Regione Liguria accompagnera', attraverso la sua partecipata Ligurcapital, la crescita di imprese e start up. E lo fara' entrando, in maniera silente, nel capitale delle attivita' economiche, con una quota minoritaria che consentira' loro, in un percorso massimo di 5 anni, di avere quella liquidita' necessaria per avviare o rafforzare la propria presenza sui mercati" sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

Le domanda saranno presentabili, accedendo al portale 'Bandi On Line' di Ligurcapital, dal 22 settembre e compilabile dal 15 settembre. Le decisioni di investimento pubblico saranno assunte dal Comitato di Investimento formato da tre componenti, indipendenti da Regione Liguria e Ligurcapital, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica tra esperti del settore del venture capital.

com-ami

(RADIOCOR) 30-08-26 15:07:51 (0282) 5 NNNN