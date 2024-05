Liguria: 1 milione per raccolta differenziata Imperiese e Spezzino-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - Nel dettaglio, per l'area dell'Imperiese e' previsto un contributo di circa 505mila euro che sara' cosi' distribuito: al Bacino Imperiese per lavori di potenziamento dei tre centri di raccolta di Montegrosso Pian Latte (circa 27mila euro), Prela' (circa 31mila euro) e Pieve di Teco (circa 47mila euro); al Bacino Sanremese per potenziamento del centro comprensoriale di Sanremo (circa 203mila euro) e del centro di raccolta di Montalto (circa 20mila euro); al Bacino Ventimigliese per realizzazione di eco-isole e sistemi di videosorveglianza delle aree di raccolta, attivita' di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti nelle scuole e una campagna di informazione sul tema dello smaltimento dei rifiuti rivolta ai cittadini, anche con l'ausilio di specifica applicazione per smartphone (circa 175mila euro). Per il territorio della Spezia e' previsto un contributo di oltre 503mila euro, cosi' distribuito: per potenziamento centri di raccolta di Arcola (325mila euro) e Varese Ligure (35mila euro); per acquisto di attrezzature volte all'introduzione della tariffazione puntuale nei comuni di Vezzano Ligure (100mila euro) e Follo (35mila euro); oltre 8mila euro saranno investiti per la messa a punto di una campagna di informazione e sensibilizzazione nelle scuole del Comune della Spezia sul tema della prevenzione dei rifiuti.

Previsto infine un focus particolare sul cosiddetto 'marine litter' (termine inglese che indica il materiale disperso il mare). Per quanto riguarda il resto del territorio ligure, la Provincia di Savona sta mettendo a punto la presentazione delle proprie proposte, per le quali saranno messi a disposizione circa 540mila euro. Nel 2023 erano gia' stati approvati i progetti della Citta' Metropolitana di Genova, per i quali Regione Liguria ha stanziato oltre un milione di euro.

