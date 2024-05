Liguria: 1 milione per raccolta differenziata Imperiese e Spezzino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - Il Comitato d'Ambito Regionale per il Ciclo dei Rifiuti ha dato il via libera ad un contributo di oltre 1 milione euro per potenziare il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'Imperiese e nello Spezzino. I fondi arrivano dalla cosiddetta 'ecotassa' regionale per il deposito in discarica dei rifiuti, somme che annualmente vengono distribuite sul territorio per finanziare i programmi di raccolta differenziata. 'Continua l'impegno di Regione Liguria per rendere sempre piu' efficiente la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio, da Ponente a Levante - commenta l'assessorato regionale all'Ambiente - Grazie a questi nuovi finanziamenti, che si collocano nel quadro complessivo del Piano rifiuti regionale, vogliamo potenziare i risultati della raccolta differenziata. Le percentuali sul nostro territorio sono gia' in crescita: siamo gia' saliti di oltre 20 punti, passando dal 38% del 2015 al quasi 60% attuale, ma l'obiettivo e' quello di migliorare ulteriormente questi numeri, minimizzando al contempo la quantita' di rifiuto indifferenziato da trattare e smaltire'.

