Life Sciences: Bracco, contro pandemia vincente collaborazione pubblico-privato

Il punto al primo Health Innovation Global Forum di Dubai (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - 'L'emergenza sanitaria ha ricordato a tutti l'incommensurabile valore della ricerca scientifica e dell'innovazione, le uniche armi che possono sconfiggere le malattie e proteggerci da questa e da altre crisi, come il cambiamento climatico. E' stata riconosciuta la prospettiva olistica di One Health, che sottolinea il forte legame tra il benessere delle persone e la qualita' dell'ambiente, tra la salute dell'uomo e quella degli animali, delle piante e del pianeta'. Cosi' Diana Bracco, presidente del Cluster tecnologico nazionale Scienze della vita Alisei, che ha organizzato il primo Health Innovation Global Forum in corso presso il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. 'Il nostro forum - ha spiegato Bracco - intende fornire una piattaforma per discutere insieme le nuove frontiere della scienza e della tecnologia in campo medico e il loro ruolo cruciale nel promuovere la sostenibilita' e la resilienza dei sistemi sanitari. Un anno fa nessuno avrebbe potuto immaginare che in cosi' poco tempo sarebbero diventati disponibili cosi' tanti vaccini e farmaci. Questo successo e' stato il risultato di una ricerca globale pienamente sostenuta da istituzioni internazionali e nazionali, uno straordinario sforzo di scienze della vita, caratterizzato da una collaborazione pubblica e privata che si e' rivelata un investimento prezioso per il benessere e la crescita delle persone e della societa'. La sfida - ha affermato - e' avviare un profondo cambiamento di mentalita' nel guardare a ricerca e assistenza sanitaria. Secondo le raccomandazioni sviluppate dalla B20, coordinate da Confindustria e consegnate alle nazioni del G20, tutti i governi dovrebbero promuovere ecosistemi sanitari innovativi, resilienti e sostenibili; sistemi che liberino tutto il potenziale di scienza, tecnologia e dati, incoraggiando anche nuove partnership pubblico/privato a livello nazionale e globale, collegando le politiche sanitarie con le attivita' industriali, in particolare per quanto riguarda la sostenibilita''.

