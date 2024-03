Life science: tra 2021-2023 create 753 nuove startup, Lombardia al top

E' quanto emerge da Listup, primo osservatorio del settore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 mar - Nel triennio 2021-2023 le nuove startup attive nel settore life science sono complessivamente 753 e rappresentano il 9,5% del totale di quelle nate complessivamente in questo periodo. E' quanto emerge da una indagine condotta da Listup, il primo osservatorio di ricerca pluriennale realizzato da Indicon con l'obiettivo di analizzare a fondo l'ecosistema italiano delle startup in ambito life science. L'osservatorio - prodotto in collaborazione con Growth Capital, Italian Tech Alliance e InnovUp - ha avuto il patrocinio di Angel4Woman, Assolombarda, Club degli Investitori, Cluster lombardo scienze della vita e Iab - Italian Angel for Biotech. Gli ambiti in cui operano queste nuove startup sono quello del Digital Health (42%), seguito dal Med Tech (28%), Healthcare Products/Services (21%) e, a chiudere, il Biotech/Pharma (9%). Nonostante questi segmenti abbiano registrato una flessione tra il 2021 e il 2023, il Med Tech e il Biotech/Pharma presentano segnali di ripresa nel 2023 rispetto al 2022, con una crescita rispettivamente del 17% e del 21%. A livello geografico, il 28% delle startup sono localizzate in Lombardia, il 13% nel Lazio, il 12% in Campania (12%), l'8% in Emilia-Romagna e il 7% in Piemonte.

Di quelle presenti in Lombardia, il 73% e' riconducibile alla Citta' metropolitana di Milano. Il 12% sono invece riconducibili alla Citta' metropolitana di Roma Capitale, il 6% a quella di Napoli e il 5% a quella di Torino.

Lab-com

(RADIOCOR) 02-03-24 10:59:00 (0178) 5 NNNN