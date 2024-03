Life science: tra 2021-2023 create 753 nuove startup, Lombardia al top -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 mar - Delle 753 startup in ambito life science, 150 sono proprietarie o usufruiscono di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale: di queste, il 67% appartiene al verticale digital health e il 21% al med tech. L'utilizzo dell'Ai da parte delle startup life science rappresenta un trend in progressiva crescita, con un tasso di utilizzo che e' cresciuto dal 17% del 2021 al 24% del 2023. Inoltre dall'indagine emerge che nell'universo delle startup life science un'azienda su cinque (20%) registra team composti prevalentemente (quota maggiore del 50%) da donne, contro una percentuale di tutte le start up innovative che si attesta sul 15%. Le startup con team composti prevalentemente da under 35 sono invece il 19%, un dato leggermente inferiore di quanto si registra per l'intero ecosistema italiano delle startup, dove il dato sale al 22%.

