Lidl:terza nuova apertura dopo il lockdown, nuovo supermercato a Osio Sotto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 giu - Lidl, catena di supermercati leader in Italia con oltre 650 punti vendita, ha ripreso a pieno ritmo il piano di sviluppo della rete vendita. Dopo la doppia inaugurazione dei nuovi punti vendita di Ancona e Manerba del Garda (BS) di quindici giorni fa, l'Insegna si appresta ad aprire un nuovo supermercato ad Osio Sotto (BG). Si tratta, quindi, della terza nuova apertura di Lidl dopo il lockdown. L'Azienda proprio in questi giorni, ha lanciato 'Lidl per l'Italia': un programma a sostegno dell'economia del Paese che prevede la valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, anche grazie all'export di prodotti locali nei Paesi europei e del mondo in cui l'Insegna opera, la continua creazione di posti di lavoro sul territorio e gli investimenti immobiliari nella rete vendita

Il nuovo supermercato sito in Corso Europa aprira' le porte ai clienti da giovedi' 11 giugno alle ore 8:00 e sostituira' lo storico punto vendita di Via Milano, sempre ad Osio Sotto, aperto dal 2000 e non piu' rispondente alla nuova immagine dell'Insegna e ai suoi elevati standard di sostenibilita'. La nuova struttura, infatti, e' stata realizzata con grande attenzione all'ambientale e all'efficienza energetica.

