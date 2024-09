Lidl Italia: inaugura direzione regionale Sardegna, investimento da 70 mln

140 nuovi posti di lavoro creati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Lidl Italia ha inaugurato oggi la sua prima direzione regionale in Sardegna, ad Assemini, in provincia di Cagliari. La struttura, realizzata grazie ad un investimento sul territorio di 70 milioni di euro, ospita il dodicesimo centro logistico di Lidl in Italia. Il progetto ha contribuito alla creazione di piu' di 140 nuovi posti di lavoro per un organico complessivo di circa 650 persone impiegate dall'Insegna in tutta l'Isola.

Questo investimento si colloca all'interno di un percorso di crescita aziendale che prevede, per i prossimi sei mesi, un investimento complessivo di 400 milioni di euro per l'apertura di 40 punti vendita. La struttura, che sara' operativa dal primo ottobre, permettera' di migliorare il servizio al cliente finale e allo stesso tempo di compiere un passo in avanti verso una logistica sempre piu' sostenibile ed efficiente con un risparmio di piu' di 5.000 tonnellate di CO2. La struttura e' dotata di un impianto fotovoltaico da 2.688 kW in grado di coprire circa il 50% del fabbisogno energetico del centro, l'edificio e' alimentato con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e dispone di un sistema per il recupero delle acque piovane. 'Con questa nuova struttura vogliamo dare ulteriore slancio al nostro sviluppo sull'Isola perseguendo una crescita responsabile che unisce innovazione e sostenibilita'', ha commentato in una nota Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia.

