Lidl Italia: due nuove aperture in Piemonte, investimento totale 14 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 set - - Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita su tutto il territorio nazionale, chiude il mese di settembre con altre due nuove aperture, giovedi' 24 settembre, a Novara e Beinasco (TO). Per l'Insegna, si tratta della sesta e settima apertura negli ultimi quindici giorni, segno di come il piano di sviluppo dell'Azienda stia proseguendo a ritmo sostenuto con aperture da nord a sud, dal Friuli Venezia Giulia (con Pordenone) alla Sicilia (con Licata), dalla Sardegna (con Settimo San Pietro) fino ad arrivare oggi in Piemonte. L'investimento complessivo sostenuto dall'Azienda per le due operazioni odierne ammonta a circa 14 milioni di euro che rientrano nel piano di sviluppo denominato 'Lidl per l'Italia' .

Il nuovo punto vendita Lidl di Novara e' frutto di un progetto di riqualificazione e recupero dell'area un tempo occupata dallo storico ombrellificio Guidetti risalente agli anni '60, in linea con la filosofia di Lidl che predilige operazione a consumo di suolo pari a zero. L'edificio e' stato realizzato con grande attenzione all'ambiente e all'efficienza energetica: l'edificio, che rientra in classe energetica A+, e' dotato di ampie vetrate per favorire la luminosita' naturale, presenta un'area vendita di circa 1.300 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 115 kW. Inoltre, l'impianto di luci a LED di cui e' dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione.

Il 100% dell'energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

