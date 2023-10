Libri: a Bookcity oltre 3.000 autori e 1.500 eventi

A Milano il 13-19 novembre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 ott - Oltre tremila autori e autrici accanto a oltre 500 editori in una manifestazione con piu' di 1.500 eventi che vedra' anche la partecipazione di 390 volontari nelle 300 sedi diffuse in tutta Milano, tra cui 43 librerie e 27 biblioteche. Con questi numeri si aprira' lunedi' 13 novembre la dodicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura, in programma fino al 19 novembre.

L'edizione di quest'anno sara' scandita dal "Tempo del sogno", perche' i sogni hanno popolato le opere della letteratura di tutti i tempi, influenzando anche filosofi e pensatori, artisti e figure di riferimento del mondo della cultura. L'evento inaugurale di BookCity Milano 2023 si terra' mercoledi' 15 novembre alle 20.00 al teatro Dal Verme con lo scrittore turco Orhan Pamuk, Premio Nobel per la Letteratura 2006, che per l'occasione ricevera' il Sigillo della Citta' dal sindaco Giuseppe Sala. Le opere dello scrittore turco mettono in luce le diverse sfaccettature del rapporto tra Oriente e Occidente, restituendo narrazioni spesso complesse, in bilico tra realta' e immaginazione. La serata sara' anche l'occasione per rendere omaggio ad Achille Mauri, una delle anime di BookCity fin dal momento in cui e' nata, scomparso all'inizio di quest'anno. In occasione dell'edizione 2023, BookCity Milano raggiunge altre due citta', Cremona e Lodi, proponendo un palinsesto di incontri e presentazioni, eventi musicali e dialoghi.

Com-Dim

