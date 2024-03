Librerie: Ali Confcommercio, senza aiuti il 2024 un mare in tempesta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Librerie sempre piu' in difficolta' per l'aumento dei costi, una su cinque ha chiesto un fido negli ultimi mesi. A lanciare l'allarme l'Osservatorio librerie italiane di Associazione librai e Confcommercio. 'Le librerie sono un antidoto alla desertificazione', dice Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Il 61% delle librerie che hanno chiesto credito hanno visto accogliere interamente la propria domanda; il 69% hanno lo ha fatto per esigenze di liquidita' e cassa, il 18,7% per investimenti e il 12,3% per la ristrutturazione del credito, emerge dall'indagine. Gli investimenti, invece, sono puntati soprattutto sulla tecnologia: canali social e sito web (33,6%), acquisto di microfoni e schermi (17,3%). 'Il 2024 per noi operatori del mondo del libro e' un grande punto di domanda perche' le risorse stanziate a sostegno del settore si sono fortemente ridotte o annullate e quanto e' rimasto e' sotto finanziato, vedi le carte cultura, riducendo significativamente l'impatto sul mercato', dice Paolo Ambrosini, presidente di Ali Confcommercio. 'Tutto questo mette a rischio di tenuta il comparto che faticosamente aveva rialzato la testa. Ci auguriamo che quanto prima il Governo apra un tavolo di confronto perche' oggi per le nostre imprese affrontare la complessita' del mercato da sole e' come provare ad attraversare un mare in tempesta', l'appello dei librai.

ami

(RADIOCOR) 10-03-24 15:28:13 (0371) 5 NNNN