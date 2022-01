Libia: ripresa la produzione dei maggiori giacimenti petrolio dopo l'occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 gen - Quattro importanti siti petroliferi libici hanno ripreso la loro attivita' durante la notte, dopo essere stati chiusi con la forza per tre settimane da uomini affiliati alle Guards of Oil Installations (GIP). "I giacimenti petroliferi situati nel sud-ovest sono di nuovo operativi, cosi' come le strutture che trasportano gas e petrolio greggio ai terminal" nel nord-ovest della Libia, ha detto all'Afp un funzionario del GIP rimanendo anonimo. "Il governo ha ascoltato le nostre legittime richieste, che sono di natura finanziaria e tecnica, perche' da anni operiamo in condizioni difficili", ha aggiunto. Dopo un incontro ieri a Tripoli con i rappresentanti dei GIP nel sud-ovest del Paese, il capo del governo di transizione, Abdelhamid Dbeibah, 'ha ordinato l'immediata riapertura dei campi di al-Charara, al-Feel, al-Wafa e al- Hamada". La chiusura di questi siti provoca perdite per 'piu' di 300.000 barili al giorno', ovvero un terzo della produzione nazionale giornaliera, aveva deplorato la National Oil Company (Noc), costretta a dichiarare lo stato di 'forza maggiore'. Finora, Noc non ha ancora annunciato la revoca della "forza maggiore", una misura che le consente di essere esonerata dalla responsabilita' per inadempimento dei contratti di consegna.

red-Ale

(RADIOCOR) 11-01-22 14:03:03 (0342)ENE 5 NNNN