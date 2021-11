Libia: Merkel, esito del voto dovra' essere rispettato, non tutti possono vincere

La cancelliera evidenza le difficolta' per il dopo voto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Parigi, 12 nov - 'E' un momento importante per tutti e ora occorre fare in modo che la Libia possa decidere del proprio avvenire, il voto del 24 dicembre e' decisivo ma ci sono ancora delle cose da fare per avere un risultato elettorale che possa essere accettato da tutti perche' non tutti possono guadagnare dalle elezioni.

Occorre mettersi d'accordo sul fatto che il voto dei libici siano accettato'. E' stata Angela Merkel a ribadire questo principio e le sue parole hanno evidenziato tutta la difficolta' che il processo sancito con la conferenza di Parigi alla presenza delle due massime autorita' della Libia, dei Paesi limitrofi, di Russia e Turchia come degli Stati Uniti sia condotto a buon fine. La cancelliera ha aggiunto che 'per avere stabilita' e sicurezza e' importante che i mercenari stranieri lascino la Libia'. La Germania si e' dichiarata pronta a inviare in Libia degli osservatori per sorvegliare sul ritiro di forze militari e mercenarie.

Aps

