Libia: Draghi, non e' vero che non abbiamo carte da giocare

Prima si marciava in ordine sparso, oggi sulla stessa linea (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - "Non e' che in Libia non abbiamo carte da giocare. Ne abbiamo e, secondo me, ne abbiamo almeno quanto tutti gli altri attori, che devono e vogliono essere coinvolti in quella parte del mondo". Cosi' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in sede di replica, nell'Aula del Senato, nel dibattito seguito alle sue comunicazioni sul prossimo Vertice Ue.

"L'attore che avrebbe piu' carte da giocare non vuole essere coinvolto in quella parte del mondo: questo e' stato anche oggetto dei colloqui avuti in Cornovaglia. Quello che pero' si sta cercando di fare e' sollecitare l'azione dell'Unione europea come tale sotto l'auspicio delle Nazioni Unite e a quel punto vedere se gli Stati Uniti possono affiancare o possono comunque essere favorevoli all'azione delle Nazioni Unite in quella parte del mondo, di nuovo nella consapevolezza che ormai quella sfida e' diventata troppo grande per essere affrontata dai singoli Paesi.

Vi ricordate anni fa - ha aggiunto Draghi - quando c'erano altri Paesi europei che ritenevano di avere una strategia nazionale e gli interessi del Paese da difendere in Libia? Non ne parlano piu', anzi, stanno cercando di rivedere la loro presenza nel Sahel, stanno cercando in un certo senso di ridurre la presenza per affidarsi di piu' ad un'azione collettiva e concordata. E qui c'e' l'altra evoluzione che, secondo me, e' positiva: prima giravamo in ordine sparso, ci danneggiavamo, eravamo concorrenti. Oggi non si parla piu' di posizioni diverse, ma si discute e si marcia sulla stessa linea".

