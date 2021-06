Libia: Di Maio, Tripoli vuole piu' Italia, gliela daremo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 giu - 'Fortunatamente dopo un anno di eventi burrascosi la Libia sta vivendo un momento in cui il processo di pace segna passi in avanti importanti'. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al think thank "Made in Italy: setting a new course" organizzato da Sole 24 Ore, Financial Times e SkyTg24. 'Non sarebbe stato possibile senza due anni di lavoro dell'Italia, credendo al processo di pace - ha concluso -. E ora abbiamo un governo di unita' nazionale che vuole piu' Italia in Libia e noi gliela daremo'.

