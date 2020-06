Libia: Di Maio, ci faremo promotori di un piano europeo per la ricostruzione

Serve immediata e completa ripresa produzione petrolifera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - "La Libia e' per noi si' una questione di sicurezza nazionale, ma riguarda la sicurezza di tutta l'Unione europea. A tal proposito ci faremo promotori di un piano europeo per la ricostruzione della Libia e il rafforzamento delle sue istituzioni, perche' riteniamo essenziale che proprio dall'Europa arrivi un segnale chiaro e incisivo nei confronti del popolo libico". Cosi' il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al question time in Aula al Senato. Di Maio ha riferito della missione in Libia effettuata ieri con "l'obiettivo di dare nuovo impulso a un processo che, anche nel pieno dell'epidemia, non si era mai interrotto, ma deve tener conto di sviluppi importanti. La controffensiva delle forze di Tripoli ha spostato la linea del fronte verso Est, lungo la direttrice tra Giufra e Sirte. La missione di ieri e' avvenuta in un quadro di massima condivisione con i partner europei: ricordo i recenti incontri con i colleghi francese e tedesco. La Libia rimane, soprattutto per noi, una priorita'. L'Italia intende tutelare i propri interessi geostrategici, che coincidono con quelli del popolo libico, stremato da anni di scontri. Al presidente Serraj, al ministro dell'Interno Bashagha e al ministro degli Esteri Siala ho espresso la preoccupazione che la contesa per il controllo di Sirte, considerata irrinunciabile da entrambe le parti, conduca a un'escalation militare, con l'intervento diretto di attori esterni, o che, invece di una tregua, si giunga a un congelamento del conflitto e a una divisione di fatto del Paese". Inoltre, "abbiamo convenuto sulla necessita' di un'immediata e completa ripresa della produzione petrolifera, nell'interesse di tutto il popolo libico".

fil

(RADIOCOR) 25-06-20 16:51:55 (0505)ENE 5 NNNN