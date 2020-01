Libia: Borrell, rischi terrorismo, immigrazione e destabilizzazione area in aumento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 gen - 'I rischi in Libia stanno aumentando e si tratta di terrorismo, immigrazione e destabilizzzazione dell'area mediterranea'. Lo ha detto l'alto rappresentante per politica estera e sicurezza della Ue Josep Borrell al termine della riunione dei ministri degli esteri Ue. Borrel ha indicato che 'e' stata rilevata la presenza di 'fighter' provenienti da Siria e Sudan'. Inoltre ci sono 700 mila persone che provengono dall'Africa Subsahariana che si trovano attualmente in Libia e che possono essere indotti a emigrare. I ministri Ue hanno concordato di sostenere il 'processo di Berli no': si tratta della conferenza sotto egida Onu promossa dalla Germania per la quale non e' stata ancora ufficializzata una data (la data indicativa e' il 19). In realta' si capira' di piu' dall'incontro di domani tra la cancelliera Merkel e il leader russo Putin. Borrell ha aggiunto che 'sperando che le parti raggiungano il 'cessate il fuoco' successivamente ci focalizzzeremo sul monitoraggio del rispetto di tale impegno e sul controllo dell'embargo sulle armi'.

