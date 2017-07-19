Liberty Lines: Gdf sequestra oltre 100 mln in inchiesta per truffa a Stato

Ipotizzati anche i reati di corruzione e frode (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - La Guardia di Finanza di Trapani sta eseguendo il sequestro preventivo per oltre 100 milioni di euro nonche' a valere sull'intero compendio aziendale e sulle quote sociali della Liberty Lines, societa' armatoriale che opera nei trasporti veloci per passeggeri sulle rotte che collegano la Sicilia alle isole minori (Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria, Ustica), quale profitto dei reati di truffa ai danni dello stato, corruzione e frode nell'esecuzione di un servizio pubblico ipotizzati nei confronti di soggetti riconducibili alla governance della societa', alla sua compagine sociale e ai suoi manager e dirigenti. In particolare, come spiegato in una nota dalle Fiamme Gialle, la societa' e' accusata di aver accresciuto indebitamente i propri profitti incassando ingenti contributi dalla Stato nonostante il mancato rispetto delle condizioni di trasporto contemplate dal contratto pubblico stipulato, con particolare riferimento alle procedure e ai protocolli di sicurezza normativamente previsti.

