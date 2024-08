Libano: Tajani, italiani tornino in Italia piu' presto possibile, turisti non vadano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - "Visto l'aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano temporaneamente in Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese ed a rientrare in Italia con voli commerciali il piu' presto possibile". E' l'appello rivolto ai connazionali dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, attraverso 'X', indicando anche il numero dell'unita' di crisi della Farnesina, +390636225. Con ulteriore post il ministro invita i turisti italiani a non recarsi in Libano.

