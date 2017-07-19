Libano: attacco israeliano causa sette vittime e tre feriti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ago - Un attacco israeliano nella localita' di Ansar, nel Libano meridionale (a nord di Tiro), avvenuto prima dell'alba, ha causato sette morti e tre feriti. E' quanto riferisce The Times of Israel, citando un'agenzia di stampa libanese. Le squadre di soccorso sono al lavoro per rimuovere le macerie e trasportare le vittime e i feriti negli ospedali della zona di Nabatieh.

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(RADIOCOR) 15-08-26 10:29:18 (0157) 5 NNNN