Lep: Regioni, correggere Ddl delega prevedendo intesa e costi a carico Stato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 feb - Arrivano le osservazioni scritte della Conferenza delle Regioni sul ddl delega per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Nel documento approvato oggi e inviato alla Commissione Affari costituzionali del Senato, le Regioni richiamano il rispetto dei principi costituzionali e di leale collaborazione tra livelli istituzionali che 'verrebbe meno qualora non si procedesse all'adeguato coinvolgimento delle Regioni nel processo legislativo'. I Lep infatti, pur essendo di competenza esclusiva statale, incidono prevalentemente su materie di competenza concorrente, la cui attuazione grava sulle Regioni - si legge in una nota -. Pertanto, 'e' necessario prevedere che i provvedimenti attuativi della legge delega siano sottoposti al vaglio della Conferenza Stato-Regioni richiedendo lo strumento procedurale dell'intesa - e non del semplice parere - per la relativa approvazione'. Un accento specifico va sulla questione del finanziamento. Le Regioni tornano a chiarire, come gia' fatto in sede di discussione delle Legge di Bilancio 2026, che i Lep, una volta determinati, devono essere integralmente finanziati dallo Stato, non ritenendo ammissibile trasferire funzioni senza risorse, ne' tantomeno scaricare gli oneri derivanti sui bilanci regionali. Questa posizione, supportata da sentenze di rango costituzionale, 'si realizza nella consapevolezza che solo attraverso un coinvolgimento pieno delle Regioni, una chiara assunzione di responsabilita' finanziaria da parte dello Stato e un rispetto sostanziale del principio di leale collaborazione sara' possibile costruire un sistema dei Lep realmente capace di ridurre i divari'.

