Leonardo: Uilm, bene rassicurazioni Patuanelli su settore automazione

Apa: 'Ma restiamo vigili su futuro insediamento genovese' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 feb - "Prendo atto che il Governo con il Ministro dello Sviluppo Economico" (Stefano Patuanelli, ndr) ieri "alla Camera, in risposta al question time di un Parlamentare, ha fornito ampie garanzie, non rilevando criticita' da parte della societa', sostenendo che i siti genovesi sono in espansione" e "ci tranquillizza apprendere dalle parole del Ministro, che per Leonardo il business dell'attivita' Automazione rappresenta un pilastro dell'azienda in Liguria e uno degli asset del piano industriale fino al 2022, fugando qualsiasi timore che la divisione possa uscire fuori dal perimetro ne' essere ceduta". Lo dichiara in una nota il segretario genovese della Uilm, Antonio Apa il quale aggiunge: "Non ho motivi di dubitare delle sue affermazioni in merito al notevole carico di lavoro che nel 2020 potra' raggiungere vette superiori alla media nazionale dei competitor. L'auspicio e' che questo notevole carico di lavoro contribuisca a valorizzare ulteriormente la divisione elettronica della difesa, allo stesso modo ci aspettiamo che le affermazioni dell'AD circa la strategicita' della divisione cyber, la cui direzione e' a Genova, trovino coerenza in una chiara e inequivocabile dichiarazione dello stesso, volta a fugare ogni dubbio circa la cessione della componente infrastrutturale della divisione stessa, anche se ad oggi non ci e' mai stato presentato un serio piano industriale. I casi eclatanti dell'Ilva, dell'Alitalia e della Whirlpool - prosegue il sindacalista - non depongono certamente a favore del Governo, ma la Uilm vuole fidarsi delle garanzie fornite dal Ministro". In ogni caso, pero' la Uilm resta vigile e determinata "a difendere i lavoratori dagli incauti disegni di qualche manager contrari a minare Leonardo della forza propulsiva che un'azienda partecipata deve assolvere in ogni territorio in cui e' presente".

