Leonardo: divisione elicotteri firma accordo fornitura vetri curvi con Isoclima -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 16 set - "Siamo orgogliosi di avere contribuito, con il supporto delle nostre strutture allo sviluppo, alla competitivita' e alla visibilita' del distretto veneto dell'aerospazio. Una realta' tecnologica e industriale che conta 250 aziende e ha fatturato nel 2024 oltre 2,2 miliardi di euro con una crescita del 22% rispetto all'anno precedente".

Cosi' il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, in occasione della sigla, presso Palazzo Balbi a Venezia, dell'accordo per la fornitura di vetri curvi per due dei prodotti di punta della multinazionale italiana della difesa.

A fargli eco il presidente della Rir Air Federico Zoppas.

"Eventi come Space Meetings sono diventati un appuntamento internazionale importante per un settore che non e' solo spazio ma anche aeronautica - ha detto Zoppas che e' anche ad di Zoppas Industries. - Non possiamo che ringraziare la Regione del Veneto, il sistema delle universita' del territorio a partire da quella di Padova e tutte le imprese del cluster per avere dimostrato in questa occasione, come in altre in precedenza, di sapere fare squadra per portare a casa risultati importanti per l'intera filiera veneta dell'aerospazio. Una filiera che cresce e si rafforza ogni giorno nelle competenze, nella capacita' produttiva e nella riconoscibilita'".

