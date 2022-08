Leolandia: entro fine anno punta a toccare risultati 2019, stanzia 20 mln investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ago - "A Leolandia siamo soddisfatti dell'andamento della stagione 2022, in linea con tutti gli altri parchi tematici. Contiamo di raggiungere entro fine anno i risultati del 2019, con una percentuale di ospiti stranieri che superera' il 15%". Lo afferma in una nota Giuseppe Ira, presidente di Leolandia.

Le notizie positive vengono leggermente offuscate dall'aumento dei costi, a cominciare da quelli energetici, pari al 200%, e da quelli delle materie prime: complessivamente riscontriamo un aumento del 40%. "Abbiamo comunque deciso di investire ulteriori 20 milioni di euro nel prossimo quinquennio, con un conseguente incremento occupazionale del 20%. Per tutti questi motivi- aggiunge Ira - pensiamo che la politica e le istituzioni ci possano essere vicini, sbloccando in particolare i 20 milioni di euro destinati agli indennizzi 2021, ancora fermi: speriamo che Regione Lombardia trovi presto una soluzione per consentirci di attuare i nostri piani di sviluppo".

