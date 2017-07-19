Leolandia: apre selezione personale, oltre 150 posizioni disponibili

Al via il 14 febbraio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - In vista dell'apertura di stagione il prossimo 14 febbraio, Leolandia prevede per l'intera stagione l'inserimento di oltre 150 nuove risorse. La ricerca, spiega una nota, riguarda sei macroaree di riferimento: animazione, attrazioni, customer care, merchandising, ristorazione e marketing. Tra le figure piu' richieste, animatori e animatrici con attitudine alla danza per le attivita' di contatto con gli ospiti, in affiancamento al cast artistico vero e proprio, e per impersonificare le numerose mascotte del parco. A supporto dei candidati alla prima esperienza, Leolandia ha strutturato percorsi formativi dedicati, propedeutici all'inserimento operativo.

Lab-com

(RADIOCOR) 11-01-26 11:40:28 (0186) 5 NNNN