lEnergia: Arera, definito Servizio Tutele Graduali per clienti domestici 'non vulnerabili' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ago - Come specificato nella nota dell'Area, per la selezione degli operatori chiamati a fornire il Servizio Tutele Graduali ai clienti non vulnerabili, per ciascuna delle 26 aree territoriali in cui e' stata divisa l'Italia si terranno delle aste con un sistema a turno unico, a busta chiusa, simultaneo per tutte le aree. Ciascuna area ha numero di clienti medio di 220mila unita'. Gli operatori che parteciperanno dovranno rispettare rigidi requisiti di solidita' economico-finanziaria, gestionale ed operativa e potranno vedersi assegnate massimo il 30% delle aree. Si potra' ricorrere a un'asta di 'riparazione' per le zone rimaste non assegnate. Il prezzo applicato ai clienti finali Stg sara' unico in tutto il Paese, con un sistema di perequazione per i venditori e verranno applicate condizioni contrattuali simili a quelle delle offerte Placet. Il Servizio a Tutele Graduali avra' una durata limitata a 3 anni. Il venditore che fornisce il cliente nell'ambito della maggior tutela dovra' allegare ad almeno due bollette (tra settembre 2023 e marzo 2024) una specifica informativa, distinguendo tra clienti vulnerabili e clienti non vulnerabili. Ai non vulnerabili, soggetti direttamente interessati dal termine della Maggior Tutela, si dovra' dare evidenza del cambio verso il fornitore del Stg selezionato tramite asta. Per tutti resta naturalmente possibile, in qualsiasi momento, scegliere un contratto di fornitura di energia elettrica nel mercato libero.

