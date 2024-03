Legge Made in Italy: Urso, decreti attuativi pronti, fondo sovrano attivo presto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - I decreti attuativi per il fondo sovrano del Made in Italy 'sono completi' e 'il fondo sovrano sara' attivo a poche settimane dall'approvazione in Parlamento del ddl Made in Italy e consentira' di meglio supportare gli investimenti delle imprese per garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche che servono alla transizione industriale, tecnologia green e digitale'. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della cabina di regia sull'internazionalizzazione.

