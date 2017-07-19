Legge delegazione europea 2025: via libera dalla Camera, passa a esame Senato -2

Attenzione ad ambiente, smaltimento rifiuti e cybersicurezza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - Diversi sono i campi di intervento della Legge di delegazione europea 2025.

Il Governo risulta, tra l'altro, impegnato ad adottare, entro 12 mesi dal via libera definitivo al Ddl, a recepire la disciplina europea in materia di disegni e modelli (aggiornando, in particolare, il Codice della proprieta' industriale e rafforzando il personale del ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Numerosi passaggi dell'articolato si riferiscono alla tutela dell'ambiente, dalla riduzione dello smaltimento prematuro dei beni grazie alla direttiva sulla riparazione dei prodotti, all'applicazione del nuovo sistema di responsabilita' estesa del produttore (EPR), introdotta con la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

L'Esecutivo e' quindi chiamato ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento Ue 2024/3005 sulla trasparenza delle attivita' di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) e a quello sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. E' inoltre prevista la creazione di un portale sulle emissioni industriali, mentre uno o piu' Dlgs decreti legislativi dovranno disporre un adeguamento al Regolamento sulla spedizioni di rifiuti. Un'altre specifica delega dispone l'individuare dello Sportello unico delle attivita' produttive (Suao)come punto di contatto unico per il rilascio delle autorizzazioni sui progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

Tre articoli, poi, si concentrano sul capitolo della cybersicurezza, individuando, tra l'altro (con specifici principi di delega), l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale quale autorita' competente, con le conseguenti risorse umane e strumentali necessarie. Dovranno inoltre essere rafforzate la solidarieta' e la capacita' dell'Ue di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici.

