Legge bilancio: Viminale ripartisce 2,5 miliardi a Comuni per 5 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Il Viminale ha ripartito i 2,5 miliardi stanziati, per cinque anni, dalla Legge di bilancio 2020 a favore dei Comuni. Le risorse assegnate - da 50.000 a 250.000 euro sulla base delle quote stabilite per sette fasce di popolazione residente - sono destinate ad efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile, interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche. Il Viminale ha provveduto anche alle assegnazioni per il 2021-2024, per agevolare una programmazione pluriennale delle opere da realizzare e ha comunicato a ciascun Comune i contributi spettanti per ogni annualita'.

