Legge bilancio: stop contributi lavoro giovani per 4 anni al Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - Esonero contributivo del 100%, per massimo trentasei mesi e per un importo massimo di 6.000 euro, per le assunzioni degli under 35. Lo prevede la bozza della legge di bilancio, in cui si specifica che l'esonero e' invece riconosciuto per un massimo di quarantotto mesi per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'incentivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto a licenziamenti nei sei mesi precedenti, ne' procedano in tal senso nei nove mesi successivi. La norma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

bab

(RADIOCOR) 13-11-20 18:52:00 (0586) 5 NNNN