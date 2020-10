Legge Bilancio: Santillo (M5S), lavoriamo a stabilizzazione Superbonus

E ad ampliamento a interventi anti-rischio idrogeologico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - "Come Movimento 5 Stelle, siamo fortemente impegnati a introdurre la stabilizzazione del Superbonus all'interno della prossima legge di Bilancio, anche sfruttando il combinato disposto con il Recovery Fund. Allo stesso tempo stiamo lavorando a un suo ampliamento per comprendere, auspicabilmente, anche gli interventi edilizi di mitigazione del rischio idrogeologico".

Cosi' Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S del Senato. "Ieri l'Abi, che con i vertici nazionali ne ha espressamente chiesto la stabilizzazione. Oggi Unioncamere e Ance Veneto, che hanno espresso grande apprezzamento per la misura, al punto da chiederne la conferma anche per anni successivi al 2021. Ormai e' sempre piu' evidente - afferma in una nota - il Superbonus 110%, misura ideata dal Movimento 5 Stelle per rilanciare ristrutturazioni energetiche e miglioramenti antisismici a costi minimi per le famiglie, introdotto dal Dl Rilancio e migliorato dal Dl agosto, convince sempre piu' operatori economici e associazioni delle sue enormi potenzialita'".

