Legge Bilancio: Manca (Pd), promuove nuovo sviluppo, ora al lavoro in Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - "Trenta miliardi per promuovere un nuovo sviluppo economico, per incrementare gli investimenti, per correggere con le riforme i problemi strutturali del nostro paese riducendo distanze tra Nord e Sud e diseguaglianze sociali. La direzione e' positiva anche sull'incremento delle risorse sulla sanita' e sull'istruzione/formazione. E' giusto recuperare equita' nell'erogazione del reddito di cittadinanza eliminando truffe e lavoro nero'. Lo dice il senatore Daniele Manca, capogruppo del Pd nella commissione Bilancio. 'Lavoreremo in Parlamento - prosegue Manca in una nota - per completare le norme per ridurre le tasse a partire dalla riduzione del costo del lavoro e dell'incremento del reddito dei lavoratori, insieme ad un'attenta verifica per armonizzare al meglio le misure nel campo dell'edilizia e della transizione ambientale e digitale".

